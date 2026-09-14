La salud mental es prioridad de los jóvenes

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos, señaló que la salud mental se ha convertido en una de las principales necesidades que expresan los jóvenes de la capital, incluso por encima de temas como el deporte, la cultura o la educación.

Explicó que esta situación fue detectada por el Ayuntamiento desde hace alrededor de un año, cuando comenzó a operar el Centro de Salud Mental Municipal. Desde entonces, dijo, se han brindado alrededor de 7 mil consultas, de las cuales cerca del 90 por ciento han sido para jóvenes menores de 30 años.

Galindo destacó que la mayoría de quienes acuden son mujeres y que las principales situaciones atendidas están relacionadas con ansiedad, depresión y otros problemas que requieren atención psicológica o psiquiátrica. Las consultas, afirmó, son gratuitas y los pacientes pueden recibir seguimiento durante varias sesiones.

El alcalde consideró que, más que ampliar por ahora la capacidad del centro, hace falta que los jóvenes y sus familias sepan que existe esta opción de atención. Señaló que actualmente cuentan con entre siete y ocho consultorios y personal de psicología y psiquiatría.

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También mencionó que algunos casos llegan después de situaciones de crisis en las que ha intervenido la Policía Municipal. Sin precisar cuántas personas han sido atendidas bajo estas circunstancias, sostuvo que posteriormente son canalizadas para recibir seguimiento especializado.

Galindo llamó particularmente a los padres de familia a estar atentos a cambios de conducta o síntomas que puedan advertir que sus hijos atraviesan por algún problema de salud mental. Reiteró que el centro municipal ofrece atención gratuita y confidencial para quienes requieran apoyo.