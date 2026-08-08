UASLP da nueva fecha de pago de inscripciones y anualidades
Esto, luego del "incidente de ciberseguridad" que afectó parte de su infraestructura tecnológica
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un "incidente de ciberseguridad" que afectó parte de su infraestructura tecnológica.
Mediante un comunicado, la institución señaló que la División de Informática mantiene el seguimiento técnico del caso, con el acompañamiento de instancias especializadas.
Esta situación, derivó en que la caja virtual no estuviera disponible para el pago de inscripciones para los alumnos de ingreso o para los que pagan el año correspondiente de reingreso.
Por ello, dio a conocer que la nueva fecha límite de pago será el próximo viernes 14 de agosto para el pago total o en parcialidades.
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Para cubrir las parcialidades subsecuentes, las fechas se mantienen sin cambios, señaló la casa de estudios.
UASLP presenta en la FGR denuncia por "incidente de ciberseguridad"
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