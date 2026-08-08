¿Qué es el quishing y cómo puedes evitarlo?

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Diariamente las cibercriminales amenazan la seguridad digital de los internautas con fraudes que son cada vez más sofisticados y difíciles de advertir. Uno de ellos es el quishing que, si bien no es un ciberataque nuevo, se caracteriza por ser demasiado discreto.

¿Cómo es la estafa del quishing?

Esta trampa cibernética se lleva a cabo a través de códigos QR que dirigen a las víctimas a sitios infectados con malware para sustraer su información personal y bancaria.

Por lo que si acostumbras a escanear esta clase de códigos sin la precaución necesaria entonces debes cuidarte del quishing y en Tech Bit te decimos cómo.

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El quishing –conocido también como phishing de código QR– es un fraude que los cibercriminales llevan a cabo a través de estos códigos con el propósito de sustraer los datos personales y bancarios de las personas.

De acuerdo con estadísticas de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, la estafa perjudica al 47% de los mexicanos y cada vez más se manifiesta bajo distintos modus operandi. El principal es por medio de paquetes físicos que los ciberdelincuentes envían al domicilio de las víctimas, el cual contiene este código y un mensaje que incita a escanearlo.

¿Cómo evitar el quishing?

Una vez que se realiza la acción, el individuo es dirigido a una página sospechosa en donde se le solicita que introduzca sus datos confidenciales para obtener bonificaciones con respecto al paquete recibido. Pero al hacerlo su cuenta bancaria se ve vulnerada y su dispositivo es controlado a distancia.

Al respecto, la compañía rusa explica que otros métodos que los ciberdelincuentes utilizan para cometer quishing son:

· Enviar códigos falsos por medio de redes sociales, correo electrónico y demás plataformas electrónicas.

· Ofrecer en Internet boletos para eventos como conciertos que supuestamente pueden adquirirse a través de estos códigos.

· Publicar ofertas falsas de trabajo que se detallan al escanear el código.

· Propagación de volantes de manera física en establecimientos públicos.

¡Toma nota! Para evitar que seas la próxima víctima del quishing los expertos recomiendan:

· Desconfiar de cualquier paquete no esperado que recibas a domicilio.

· No escanees códigos QR de lugares públicos.

· Evita instalar apps o responder formularios tras escanear un QR.

· Protege tu celular con un antivirus.

· Borra los códigos QR que te envíen por correo electrónico o mensaje.

· Si te ofrecen propaganda en la calle con estos códigos, verifica que no haya errores ortográficos y gramaticales en el anuncio.

· Al momento de escanear cualquier QR, corrobora que la dirección https a la que dirige sea segura y no tenga errores ortográficos

· Finalmente, mantén tu celular actualizado.

Sin duda, el quishing puede esconderse detrás de cualquier código QR, por lo que será mejor que a partir de hoy los escanees con la debida precaución para prevenir riesgos.