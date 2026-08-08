Senadora del PT denuncia atentado contra su equipo

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La senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas, denunció un atentado en contra de su equipo, luego de que el vehículo que comúnmente usa para su traslado sufrió un grave percance vial, debido a que presuntamente "fueron sacados de la carretera".

Detalles confirmados del incidente

Estos hechos ocurrieron ayer en el marco de una gira de trabajo que contempla la visita a nueve municipios de la entidad durante este fin de semana, pero, al momento del incidente, la legisladora viajaba en un segundo vehículo acompañada por Alfredo Femat, dirigente estatal del PT y diputado local, así como por el diputado federal Fernando Vilchis.

Por medio de un video en sus redes sociales que publicó la noche de ayer, la senadora mostró cómo quedó el vehículo y dijo: "estamos haciendo una denuncia pública ahorita, que haremos, por supuesto, ante las instancias correspondientes, porque este accidente fue provocado, se presume, porque quien conducía y quien acompañaba en este vehículo refieren que los sacaron de la carretera".

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Reacciones y acciones oficiales

Bañuelos enfatizó que, si bien no acusará a nadie de manera irresponsable, no dejará pasar por alto la situación, por ello, presentará una denuncia formal y solicitará la intervención directa de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal para esclarecer el suceso.

En su mensaje precisa que de acuerdo con los tripulantes, la unidad fue sacada de la carretera, pero que afortunadamente, todos se encuentran ilesos y fuera de peligro.

Por su parte, el diputado local Alfredo Femat respaldó la versión del ataque deliberado y señaló que es un evento inédito en sus recorridos por la entidad: "jamás nos había pasado nada; el año pasado le dimos tres vueltas completas a todo el estado de Zacatecas y el día de hoy sucedió algo que nunca nos había ocurrido".

Mientras que el diputado federal Fernando Vilchis dijo que desde su punto de vista "esto fue provocado", por ello, pedirán la intervención urgente de las autoridades federales, porque buscan que se abra una investigación seria.