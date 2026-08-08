Se mantienen altas temperaturas en SLP

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se pronostican lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde.

Se recomienda precaución, también por la probabilidad de lluvias y tormentas durante el fin de semana, principalmente en las regiones del Altiplano y Huasteca.

Además, se mantienen las temperaturas calurosas a muy calurosas y la presencia de bancos de niebla por la mañana.

EL PRONÓSTICO COMPLETO:

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