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Se mantienen altas temperaturas en SLP

Hay probabilidad de lluvias y tormentas vespertinas, principalmente en las regiones del Altiplano y Huasteca

Por Pulso Online

Agosto 08, 2026 09:52 a.m.
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Se mantienen altas temperaturas en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día se pronostican lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde.

      Se recomienda precaución, también por la probabilidad de lluvias y tormentas durante el fin de semana, principalmente en las regiones del Altiplano y Huasteca.

      Además, se mantienen las temperaturas calurosas a muy calurosas y la presencia de bancos de niebla por la mañana.

      EL PRONÓSTICO COMPLETO: 

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