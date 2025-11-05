La UPSLP ya superó el caso de violencia verbal

El rector de la Universidad Politécnica (UPSLP), Néstor Eduardo Garza Álvarez, informó que el conflicto con los estudiantes que incurrieron en violencia verbal y ciberacoso en contra de otros por la difusión de un video institucional quedó superado y sin mayores daños para esta casa de estudios.

De entrada, dijo que no hubo alumnos expulsados, sino que todos los involucrados se hallan actualmente en el salón de clases, aunque se mantuvo la decisión de hacer una llamada de atención y que los señalados hicieran algo de trabajo a favor de la comunidad de la Universidad Politécnica.

“Si bien sí existe un agravio en contra de mujeres estudiantes de esta institución, logramos conciliar la molestia de las personas involucradas y lograr acuerdos. Al final del día, la Universidad existe para educar y no para castigar”, declaró el funcionario.

Añadió que un juicio de amparo tramitado por uno de los involucrados ya fue sobreseído por los tribunales debido a que en ningún momento se expulsó a nadie de la institución, por lo que no hubo materia para la protección del Estado.

Garza Álvarez mencionó que lo que sigue ahora es reforzar todas las medidas y políticas de prevención relacionadas con el acoso, violencia de género y temas relacionados para que casos de este tipo no vuelvan a presentarse en esta comunidad universitaria.

“Hemos hecho ciclos de conferencias; hemos actualizado nuestro protocolo de atención; reforzado la seguridad perimetral de la Universidad e incluso contamos con drones y equipos para inhibir otros drones. Habrá una Semana de Valores para los más de 2 mil 500 estudiantes que tenemos y tomaremos otras medidas para proteger a nuestra comunidad tanto al interior como al exterior de las instalaciones, hasta donde nos sea posible”, concluyó el director de la UPSLP.