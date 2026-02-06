logo pulso
La vivienda social debe acatar NOM

Por Samuel Moreno

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
La vivienda social debe acatar NOM

Los proyectos que se desarrollen en la capital potosina bajo el Programa Nacional “Vivienda para el Bienestar” deberán apegarse a nuevos lineamientos técnicos, entre ellos un tope de hasta 170 viviendas por hectárea, criterios de compatibilidad de uso de suelo y disposiciones específicas en materia de vialidades y estacionamientos, de acuerdo con la Norma Técnica recientemente expedida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Uno de los impactos directos de esta normativa en la ciudad será la concentración controlada de vivienda social en zonas previamente definidas como urbanizables, siempre que sean compatibles con uso habitacional y cuenten con infraestructura suficiente. 

Además, los desarrollos deberán ubicarse de manera preferente cerca de rutas de transporte público, lo que podría incidir en una mayor densificación en áreas con conectividad ya existente y reducir la expansión desordenada de la mancha urbana.

En materia de movilidad, la norma establece que las secciones viales de estos proyectos deberán cumplir con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-Sedatu-2023, lo que obliga a integrar vialidades con criterios técnicos actualizados. Asimismo, se permite la construcción de un cajón de estacionamiento por cada dos viviendas, medida que apunta a optimizar el uso del suelo en desarrollos de interés social.

El documento también abre la posibilidad de compatibilidad con corredores comerciales y de servicios distritales, previa autorización de la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro, lo que podría favorecer la integración de servicios básicos y actividad económica en zonas habitacionales vinculadas al programa federal.

