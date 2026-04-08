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Le abren más procesos a extesorero de Sto. Domingo

Por Ana Paula Vázquez

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A

Miguel Ángel Torres Estrada, extesorero municipal de Santo Domingo, volvió a ser citado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y con ello acumuló tres llamados en lo que va de 2026, luego de que el organismo, abrió dos nuevos procedimientos de responsabilidad administrativa en su contra, adicionales al citatorio que ya había recibido en febrero.

Los nuevos expedientes corresponden al IFSE AEAJ-CS-PRA-31/2024, con audiencia programada para el 11 de mayo, y al IFSE AEAJ-CS-PRA-52/2024, fijado para el 25 de mayo. El primero deriva del expediente de investigación ASE-AEAJ-CDI-INV-MPIO-36/2017, mientras que el segundo está ligado al ASE-AEAJ-CDI/INV-RFPF-MPIO-053/2018, ambos relacionados con revisiones sobre recursos y responsabilidades administrativas en el ámbito municipal.

En la misma publicación de edictos, el IFSE citó a Iván Raziel Sanjuán Monrreal, exgerente administrativo del organismo operador de agua de Ciudad Fernández en 2018, quien deberá comparecer el 18 de mayo dentro del expediente IFSE AEAJ-CS-PRA-41/2024, derivado de la investigación ASE-AEAJ-CDI-INV-OPA-MPIO-031/2018.

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