Le haría el Ceepac tres consultas al Congreso

A partir de febrero, el Congreso del Estado comenzará los ajustes necesarios para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) organice las consultas públicas que mantiene pendientes por mandato judicial, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, quien adelantó que en marzo ya podrían estarse aplicando estos ejercicios en temas indígenas, derechos humanos y educación inclusiva.

El legislador explicó que tras una revisión jurídica, se determinó que el Ceepac puede incorporar estas consultas a los procesos que ya tiene programados, lo que permitiría al Poder Legislativo cumplir con las sentencias que lo obligan a realizarlas. "Eso es algo que me parece va a fluir. Hemos ya iniciado el acuerdo con el Ceepac y creo que muy pronto tendremos esta posibilidad como una alternativa y solventar lo que tenemos por resolver en el Congreso relativo a las consultas", señaló.

La ruta surgió después de una reunión sostenida en diciembre con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se revisaron los alcances legales de las consultas ordenadas al Congreso Local.

En ese encuentro, la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, reconoció que el Legislativo no contaba con recursos económicos para iniciar estos ejercicios.

Ante la falta de presupuesto y la presión por cumplir con los fallos judiciales, el Congreso optó por solicitar la intervención del organismo electoral, al considerar que cuenta con la capacidad operativa para organizar los mecanismos de participación. Incluso, ya se envió un oficio para comenzar a preparar actividades informativas.