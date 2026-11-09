Licitarán renovación de luminarias del Distribuido Juárez

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí prevé invertir hasta 4 millones 200 mil pesos en la rehabilitación del sistema de alumbrado del Distribuidor Juárez, pese a que el mantenimiento de esta infraestructura corresponde al Gobierno del Estado, señaló Christian Azuara,

titular de la Dirección de Servicios Municipales.

El funcionario explicó que la intervención contempla sustituir alrededor de 120 luminarias, debido a que varias se encuentran dañadas u obsoletas.

Los trabajos incluyen siete torres de iluminación, cada una con aproximadamente 10 reflectores, por lo que se contempla el reemplazo de unos 70 dispositivos en la parte superior, además de instalar entre 45 y 47 reflectores en la zona inferior del distribuidor, donde la estructura del puente genera sombras y limita la visibilidad. Azuara indicó que también se requiere renovar cableado y reforzar la iluminación en distintos puntos.

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El funcionario señaló que, de acuerdo con el diagnóstico realizado por personal de Alumbrado Público y la empresa contactada, la infraestructura tiene alrededor de 12 años sin recibir mantenimiento integral.