Liliana Díaz de León, aspira a una consejería del INE

A un mes de haber asumido la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata, se mantiene en el proceso para ocupar una de las tres consejerías que serán renovadas este año en el Consejo General del organismo, aunque no aparece entre los perfiles mejor posicionados tras la primera evaluación.

Evaluación y avance en el proceso de selección

La funcionaria obtuvo 83 puntos en la evaluación de conocimientos aplicada por el Comité Técnico de Evaluación, resultado que le permitió avanzar a la fase de revisión curricular y entrevistas junto con otras 327 personas aspirantes que se colocaron dentro del 50 por ciento con mejores calificaciones.

Importancia de las vacantes en el Consejo General

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La relevancia del proceso radica en que las tres vacantes corresponden a espacios dentro del máximo órgano de dirección del árbitro electoral nacional, cargos que tendrán una duración de nueve años y que serán clave para la conducción de futuros procesos federales.

La convocatoria inició con 395 registros y actualmente atraviesa la etapa de evaluación de idoneidad, en la que serán revisados expedientes, ensayos y trayectorias antes de definir a los 100 mejores perfiles que pasarán a entrevista.

Aunque Díaz de León Zapata permanece en la contienda, en la discusión nacional ya comenzaron a perfilarse aspirantes con mayores puntajes y mayor cercanía a grupos políticos y electorales con presencia en el proceso de selección.