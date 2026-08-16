Limpian puentes Othón y Pemex

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Interapas realizó trabajos de limpieza y mantenimiento en los cárcamos de los puentes Manuel José Othón y Pemex, con el retiro de decenas de toneladas de lodo y basura acumuladas en estas infraestructuras, en busca de reducir el tiempo que permanece el agua sobre ambas vialidades durante las lluvias.

En el puente Manuel José Othón, los trabajos presentan un avance cercano al 40 por ciento y hasta ahora se han retirado 68 metros cúbicos de lodo y residuos de los canales laterales y del cárcamo de bombeo. La infraestructura es utilizada para extraer el agua que se acumula en este paso a desnivel, una de las conexiones hacia el Centro Histórico.

Los trabajos también se extendieron al puente Pemex, sobre la avenida Salvador Nava Martínez, donde Interapas reportó el retiro de más de 120 mil kilogramos de lodos y otros residuos mediante equipo pesado y especializado. En este punto se realiza un mantenimiento mayor al sistema encargado de bombear el agua pluvial.

La acumulación de basura y lodo en estos espacios puede afectar la capacidad de desalojo durante las precipitaciones, por lo que las labores buscan mantener despejados los sistemas de bombeo y agilizar la extracción del agua en dos puntos de alta circulación vehicular.

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Interapas señaló que los trabajos en ambos cárcamos continuarán durante la temporada de lluvias, como parte del mantenimiento de la infraestructura pluvial. En el caso del puente Othón, las labores seguirán hasta concluir el retiro de los residuos acumulados.