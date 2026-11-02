Llama senadora al diálogo ante la toma de la CEDH

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Ante la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el plantón que colectivos de víctimas mantienen en el Congreso del Estado para exigir la renuncia de su presidenta, Giovanna Argüelles Moreno, la senadora Verónica Rodríguez Hernández, llamó a privilegiar el diálogo antes de tomar otras decisiones.

La legisladora, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, señaló que las víctimas deben recibir atención digna por parte de las autoridades y que, desde cada responsabilidad institucional, se deben buscar mecanismos para mitigar el dolor de quienes han sufrido violaciones a sus derechos, incluso cuando no sea posible reparar integralmente el daño.

Respecto al conflicto en San Luis Potosí, consideró que es necesario agotar las vías de diálogo entre los colectivos inconformes y quienes encabezan los organismos señalados, pues sostuvo que la participación de todas las partes es fundamental para encontrar soluciones.

Sin embargo, reconoció que, si no existe disposición ni apertura por parte de quienes dirigen las instituciones, será necesario llevar el conflicto a otra instancia y valorar otras decisiones. No obstante, insistió en que primero deben agotarse los mecanismos de entendimiento para evitar que las diferencias escalen.

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Las manifestaciones se originaron por los señalamientos de colectivos de víctimas sobre un rezago de hasta mil quejas y recomendaciones relacionadas con madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, pueblos originarios, víctimas de violencia y personas con discapacidad, quienes cuestionan la atención brindada por la CEDH.