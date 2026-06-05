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Lluvia pone en evidencia mala pavimentación

Por Leonel Mora

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Lluvia pone en evidencia mala pavimentación
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      Si bien las lluvias de esta semana no han sido particularmente fuertes, en la Zona Industrial sí han 

      provocado encharcamientos en algunas de sus vialidades, lo que, a su vez, genera más daños en los pavimentos que presentan un deterioro acumulado.

      Algunos de estos encharcamientos fueron visibles ayer en los ejes 102 y 104, donde la falta de planeación y construcción de sistemas eficientes de drenaje no permite que el agua de lluvia fluya, sino que, más bien, se estanque.

      Lo anterior genera dificultades de tránsito para las y los conductores de autos pequeños, mientras que los grandes transportes, como los camiones de carga, generan olas a su paso que, en ocasiones, afectan a transeúntes o a pequeños comercios que expenden alimentos y bebidas en las esquinas de dichos ejes.

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      Otras vialidades, como los ejes 106 y 110 en el tramo que va de la lateral de la carretera 57 a la avenida Industrias, también presentan encharcamientos acumulados que a su vez se suman a fugas de drenaje que no siempre son atendidas y resueltas con prontitud.

      La situación de la Zona Industrial en cuanto a encharcamientos podría empeorar en las próximas semanas, pues los servicios del clima prevén hasta 15 días de lluvia, aunque no tan intensas, para este mes de junio.

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