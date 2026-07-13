En distintos hechos, arrestan a cuatro supuestos infractores
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Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de cuatro personas, por su presunta participación en los delitos de allanamiento, conducción temeraria, así como por ultrajes a la moral.
Derivado de un reporte en la colonia San Felipe por allanamiento en un establecimiento, oficiales municipales acudieron al lugar, donde se entrevistó a la propietaria de un taller mecánico, quien dijo que un sujeto desconocido ingresó sin autorización a su negocio. En el inmueble quedó asegurado César "N", de 22 años.
Posteriormente, en la colonia San Lorenzo, fue asegurado Jonathan "N", de 25 años, por los probables delitos de conducción temeraria y conducir en estado de ebriedad. Este sujeto fue detectado por los oficiales, cuando conducía de manera riesgosa una motocicleta Italika modelo 2021.
Finalmente, en la colonia Rancho Pavón, fueron detenidos Sergio "N" y María "N", de 31 y 30 años de edad, por el probable delito de ultrajes a la moral, luego de ser sorprendidos cometiendo una falta administrativa en la vía pública.
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En los tres casos, las personas fueron trasladadas para su certificación médica y posteriormente puestas a disposición de la autoridad investigadora.
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