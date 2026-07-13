Restaurantes registraron poco aumento de ventas por el Mundial

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Los restaurantes de San Luis Potosí, no se vieron beneficiados con el turismo con motivo del mundial de fútbol y sin embargo, solo se registró un incremento aproximado de 15 por ciento de clientela en restaurantes de perfil botanero que recibieron a los aficionados que vieron todos los partidos de la selección mexicana de fútbol.

"Indiscutiblemente los partidos de la selección mexicana en el Mundial sí nos ayudaron, no como esperábamos porque creí que íbamos a tener mucha más gente, pero al final hubo en beneficio para cómo están las cosas".

De ahí en fuera, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria y Alimentos Condimentados (Canirac) Alejandro Espinosa Abaroa dijo que a lo largo del mundial de fútbol en su etapa de celebración en estadios mexicanos, no vio a ningún turista que viniera nada más para visitar San Luis Potosí.

Para los partidos de martes y miércoles con el fin del desahogo de las semifinales, dijo, no se augura mucho éxito en los restaurantes por el horario y los días de los que se trata.

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Los restaurantes que mayor beneficio obtienen de un partido de futbol, son los de perfil botanero, es decir, no propiamente de aquellos de los usuales de platillos de tres tiempos o de plato fuerte. Los que más se benefician son los sport bar y los negocios de alitas, que suelen tener pantallas grandes.

Aseguró que en parte no se puede decir que es un beneficio enorme porque el turismo no fue muy bueno, "Yo no vi un turista en todo el mundial y los que andaban aquí estuvieron en congresos, convenciones y otros motivos, pero la cuestión turística no fue muy buena".