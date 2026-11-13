logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias provocan inundaciones en diversos sectores

No se registraron daños a viviendas, señala P. Civil

Por Flor Martínez

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias provocan inundaciones en diversos sectores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las precipitaciones registradas la madrugada del jueves en la zona metropolitana de San Luis Potosí ocasionaron inundaciones y encharcamientos en diversos puntos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, entre éstas la colonia San Lorenzo, Primero de Mayo, San Luis 1 y Unidad Ponciano Arriaga (UPA) por mencionar algunas en las cuales se registró una elevación considerable de agua.

      Las lluvias registradas durante la madrugada provocaron encharcamientos en diferentes sectores, principalmente en puntos como el cruce de Ponciano Arriaga y Periférico, donde el nivel del agua llegó a superar las banquetas.

      El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, expuso que los reportes fueron atendidos por personal de la dependencia, cuyos primeros avisos comenzaron a recibirse alrededor de las 3:00 de la mañana.

      Detalló que en la calle Santander el nivel llegó a aproximadamente 30 centímetros, lo que obligó a acordonar algunos puntos de este sector; asimismo, dijo que en el cruce de avenida Cactus y Primero de Mayo también se presentó acumulación de agua, aunque en menor nivel, mientras que en otros puntos considerados vulnerables, como Santo Tomás, Los Agaves y Fracción Rivera, no se reportaron afectaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El funcionario indicó que la lluvia fue intensa durante aproximadamente una hora y media, lo que ocasionó que la red de drenaje trabajara a su máxima capacidad y requiriera tiempo para desalojar el agua.

      Reconoció que la acumulación de basura en alcantarillas y bocas de tormenta también contribuyó a las afectaciones.

      Indicó que hasta el momento no se tenían reportes de agua al interior de viviendas, árboles caídos, cables afectados o anuncios espectaculares derribados.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Amenaza arancelaria de Trump abre otro riesgo para la industria potosina
        Amenaza arancelaria de Trump abre otro riesgo para la industria potosina

        Amenaza arancelaria de Trump abre otro riesgo para la industria potosina

        SLP

        Pulso Online

        El presidente de Estados Unidos amagó este jueves con duplicar los gravámenes a México si no frena una caravana migrante.

        Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito
        Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito

        Detectan trabajos sin permiso en la Sierra de San Miguelito

        SLP

        Pulso Online

        La maquinaria llevaba distintivos de Vialidades Potosinas. El Ayuntamiento de la capital negó que fuera suya

        Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito
        Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

        Profepa clausura obras en área protegida de San Miguelito

        SLP

        Pulso Online

        Inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades, dijo la dependencia federal

        Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC
        Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

        Camioneros no toman decisiones sobre transporte público: HSC

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Están sujetos a la política de movilidad que determine el Ejecutivo estatal, señaló el diputado