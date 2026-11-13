Lluvias provocan inundaciones en diversos sectores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las precipitaciones registradas la madrugada del jueves en la zona metropolitana de San Luis Potosí ocasionaron inundaciones y encharcamientos en diversos puntos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, entre éstas la colonia San Lorenzo, Primero de Mayo, San Luis 1 y Unidad Ponciano Arriaga (UPA) por mencionar algunas en las cuales se registró una elevación considerable de agua.

Las lluvias registradas durante la madrugada provocaron encharcamientos en diferentes sectores, principalmente en puntos como el cruce de Ponciano Arriaga y Periférico, donde el nivel del agua llegó a superar las banquetas.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, expuso que los reportes fueron atendidos por personal de la dependencia, cuyos primeros avisos comenzaron a recibirse alrededor de las 3:00 de la mañana.

Detalló que en la calle Santander el nivel llegó a aproximadamente 30 centímetros, lo que obligó a acordonar algunos puntos de este sector; asimismo, dijo que en el cruce de avenida Cactus y Primero de Mayo también se presentó acumulación de agua, aunque en menor nivel, mientras que en otros puntos considerados vulnerables, como Santo Tomás, Los Agaves y Fracción Rivera, no se reportaron afectaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El funcionario indicó que la lluvia fue intensa durante aproximadamente una hora y media, lo que ocasionó que la red de drenaje trabajara a su máxima capacidad y requiriera tiempo para desalojar el agua.

Reconoció que la acumulación de basura en alcantarillas y bocas de tormenta también contribuyó a las afectaciones.

Indicó que hasta el momento no se tenían reportes de agua al interior de viviendas, árboles caídos, cables afectados o anuncios espectaculares derribados.