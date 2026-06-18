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Lluvias regresan a gran parte de San Luis Potosí

Protección Civil prevé precipitaciones vespertinas en las cuatro regiones del estado

Por Redacción

Junio 18, 2026 06:39 a.m.
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Lluvias regresan a gran parte de San Luis Potosí
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      Las lluvias podrían hacerse presentes nuevamente este jueves en distintas zonas de San Luis Potosí, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

       

      La dependencia informó que durante la tarde existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales en las regiones Altiplano, Centro, así como en las zonas serranas de la Región Media y en las partes altas de la Huasteca.

       

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      Además, las autoridades advirtieron que las condiciones atmosféricas favorecen la presencia de lluvias y tormentas de mayor intensidad durante el próximo fin de semana, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

      A pesar de la probabilidad de precipitaciones, el calor continuará siendo un factor de riesgo en algunas regiones del estado. Protección Civil pidió extremar cuidados ante las altas temperaturas que se esperan principalmente en la Huasteca y la Zona Media.

      Entre las recomendaciones se encuentra mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

      Las autoridades reiteraron el llamado a seguir la información meteorológica oficial ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

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