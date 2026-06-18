Profeco interviene por fallas en ViX durante transmisiones del Mundial

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ya solicitó explicaciones a la plataforma ViX, luego de las fallas reportadas por usuarios durante las transmisiones de partidos de la Copa del Mundo 2026.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia señaló que estableció contacto con representantes de la empresa para requerir un informe detallado sobre las interrupciones y problemas de acceso denunciados por los suscriptores.

El caso ha generado inconformidad debido a que ViX es la única plataforma que ofrece la transmisión de todos los encuentros del Mundial, por lo que miles de aficionados dependen del servicio para seguir el torneo.

Profeco invitó a las personas afectadas a presentar una queja formal a través de los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722, en horario de 9:00 a 19:00 horas, así como mediante el correo electrónico quejas.telecom@profeco.gob.mx.

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La dependencia no precisó cuántas quejas ha recibido hasta el momento, pero adelantó que dará seguimiento al caso una vez que la empresa entregue la información solicitada.