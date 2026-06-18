Cierran calles del Centro Histórico por partido de México

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Automovilistas que circulen este jueves por el Centro Histórico deberán tomar precauciones, debido a cierres viales aplicados por la Fiesta Mundialista "San Luis Capital, Corazón del Futbol" y la Feria del Taco.

Los cortes se realizan sobre Manuel José Othón, de Juan Sarabia a Morelos, así como en Mariano Escobedo, de Universidad a Los Bravo, vialidades ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.

En la zona permanece personal de Policía Vial para orientar a conductores y desviar la circulación hacia rutas alternas.

Las autoridades pidieron anticipar traslados y atender las indicaciones de los oficiales, a fin de evitar congestionamientos y mantener el orden vial durante el desarrollo de ambos eventos.

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