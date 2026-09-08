IFSE no apoyará revisión de los recursos federales

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El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) no pudo participar este año en la revisión de los recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado, debido a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había definido previamente su programa anual de auditorías, informó su titular, Rodrigo Lecourtois López.

IFSE excluido de auditorías federales por programa ASF

En entrevista, el funcionario explicó que aunque el convenio de coordinación entre ambos organismos permite ampliar el alcance de las revisiones, al momento de su firma la ASF ya tenía prevista la fiscalización de todas las dependencias estatales, por lo que el IFSE quedó limitado para intervenir directamente en esas auditorías.

Lecourtois López señaló que el instituto ofreció su apoyo para participar en los trabajos, pero la revisión del Gobierno estatal ya se encontraba coordinada entre la ASF y la Contraloría General del Estado. Por ello, confió en que para el próximo ejercicio el IFSE pueda incorporarse de manera directa y coadyuvar en la fiscalización de recursos locales, federales y autogenerados.

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Convenio ASF-IFSE se enfoca en fiscalización municipal

Lecourtois López detalló que en esta primera etapa el convenio se enfocó principalmente en los ayuntamientos, debido a que para la ASF representa una mayor complejidad revisar municipios ubicados fuera de la capital. En estos casos, dijo, el IFSE puede facilitar el trabajo de campo mediante personal especializado y su laboratorio de obra pública para verificar físicamente las obras realizadas con recursos públicos.

El titular del IFSE añadió que hoy hay un desfase entre los tiempos de fiscalización de ambos organismos, pues mientras el instituto ya concluyó revisiones y se encuentra en el proceso de solventación de observaciones correspondientes a la cuenta pública más reciente, la ASF apenas avanza en ejercicios anteriores. "La intención", dijo, "es que a partir del próximo año ambas instancias puedan iniciar sus revisiones de manera coordinada".