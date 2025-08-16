Locatarios apoyan a clientes para pago de parquímetro

Un aproximado de 50 locatarios del Mercado Hidalgo comenzó un plan para devolver dinero a los clientes, de manera que por iniciativa de ellos, alcancen para pagar una parte de la estancia de sus vehículos en calles del Centro Histórico, y costeen los gastos de parquímetro.

Francisco Javier Hernández secretario general de la Unión Colectivo 5 de Mayo Mercado Hidalgo, dijo que el plan incluye a todos los clientes que compren una cantidad razonable de productos, para que sea posible devolver una parte de la utilidad, y que costeen hasta una hora con 15 minutos del estacionómetro.

Los locatarios establecieron como valor mínimo del artículo, cien pesos, para devolver 10 pesos, para recuperar el valor o una parte del costo del parquímetro.

Informó que poco a poco se han sumado más locatarios, con la idea de que acudan más clientes, y se movilice la venta del mercado. Aseguró que se han sumado propietarios de diferentes giros mercantiles, que van desde alimentos preparados hasta dulcería y negocios de ropa, entre otros.

Agregó que incluso algunos comerciantes podrían adoptar medidas mejores, y ahí compras de más altos montos, incluso podrían pagar cantidades mayores que amparen lo gastado en el parquímetro.

Sin embargo, “recuerdo que si bien no todos acuden a comprar, lo mínimo la promoción ayudará a que quienes no conocen el mercado se familiaricen con él y vayan conociendo lo que ofrece ese espacio de abasto popular”.