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Los Filtros avanza 57% en el Plan Norte de Interapas

Por Rolando Morales

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Los Filtros avanza 57% en el Plan Norte de Interapas
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      La planta de Los Filtros registra un avance del 57 por ciento como parte de la primera etapa del Plan Norte de Interapas, mientras que la rehabilitación de pozos y la perforación de nuevas fuentes de abastecimiento, forman parte de las acciones para reducir los problemas de suministro de agua en la zona norte de la capital potosina.

      El encargado de despacho de la Dirección General de Interapas, Arturo Jaimes Núñez, estimó que la planta de Los Filtros, alcanzará su máximo potencial en aproximadamente un mes y medio. Señaló que el organismo mantiene el programa de trabajo dentro del plazo anunciado de dos meses y medio para completar las acciones que le corresponden en esta etapa.

      En cuanto a la infraestructura de extracción, Interapas ya rehabilitó los pozos Perinorte 1, Perinorte 3 y Nuevo Alameda. Además, prevé intervenir los pozos de Jacarandas y Mezquital durante los próximos 15 días, como parte de los trabajos de recuperación y mantenimiento de las fuentes de abastecimiento contemplados en el plan.

      Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, también presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, informó que el Ayuntamiento se encuentra en un proceso administrativo para relocalizar o reperforar dos pozos. Estas obras representan una de las partes más complejas del proyecto, debido a que cada perforación contempla una profundidad de 650 metros, por lo que su ejecución requerirá más tiempo que las acciones a cargo del organismo operador.

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