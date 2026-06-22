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Los incendios son ocasionados en su mayoría por indigentes

Esto, según peritajes del Cuerpo Metropolitano de Bomberos

Por Rolando Morales

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Los incendios son ocasionados en su mayoría por indigentes
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      El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, señaló que entre el 20 y el 30 por ciento de los incendios registrados en la capital podrían tener un origen provocado, de acuerdo con los peritajes realizados por el H. Cuerpo Metropolitano de Bomberos.

      Al ser cuestionado sobre el incremento de incendios intencionales reportados recientemente por los bomberos, el funcionario precisó que Protección Civil no realiza los peritajes para determinar las causas de los siniestros, por lo que se apegan a las conclusiones emitidas por esa corporación especializada.

      "Esos peritajes los hace justo el Cuerpo de Bomberos. Nosotros nos adherimos a lo que ellos determinan. Nos lo hacen saber. En efecto, hay un porcentaje de un 20 ó 30 por ciento, si no mal recuerdo", indicó.

      Polanco Acosta agregó que entre los factores identificados por los cuerpos de emergencia se encuentra la participación de algunas personas en situación de calle que de manera recurrente generan incendios, situación que representa un problema adicional para las autoridades.

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      Por su parte, el comandante del H. Cuerpo Metropolitano de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, informó que los incendios intencionales se presentan principalmente durante la madrugada y en algunos casos involucran vehículos. Explicó que estos casos suelen estar relacionados con robos de unidades o conflictos entre parejas y familiares.

      Benavente Duque detalló que, en lo que va del año, se estima que se han registrado entre 180 y 190 incendios provocados, considerando afectaciones en vehículos, viviendas y terrenos baldíos. El mando bomberil advirtió que la intencionalidad en este tipo de siniestros se ha convertido en un fenómeno cada vez más relevante durante los últimos años.

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