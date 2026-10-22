Los municipales detenidos están a cargo de la FGR
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Después de que la Guardia Civil Estatal detuvo a dos policías municipales de San Vicente Tancuayalab, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el informe policial homologado (IPH), la corporación detuvo a Pascual N. de 43 años y Nicasio N. de 56 años por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de arma de fuego sin licencia y la presunta vigilancia, o monitoreo sobre operaciones de seguridad pública.
Después de comparecer ante la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, dijo que luego de aprehender a los elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Publico Federal por tratarse de portación de arma de fuego.
"Uno está bien contratado, el otro no y traían consigo un arma que no es de cargo. Se les detecta, se les aborda y pues bueno, al momento de
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encontrarlos en la comisión de un delito se les pone a disposición", remató.
Criticó que varias corporaciones municipales no colaboran de manera adecuada con la GCE, situación que debilita la estrategia de seguridad pública para combatir a las células de la delincuencia organizada.
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