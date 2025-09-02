logo pulso
Maestros faltantes ya fueron contratados

Por Martín Rodríguez

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Maestros faltantes ya fueron contratados

El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que las 50 plazas que estaban pendientes de asignar corresponden a escuelas de nueva creación, pero todas ellas ya están subsanadas y los docentes podrán iniciar el ciclo escolar sin contratiempos.

Advirtió que se trata de secundarias de diferentes sistemas que operan por primera vez, porque la demanda de alumnos está creciendo en algunas zonas del estado, sobre todo en edades de secundaria y preparatoria, y por eso era necesario contratar más profesores, pero a raíz de una reunión con el sindicato, ya se subsanó el proceso para la asignación de los 50 docentes y es un hecho que inician el periodo escolar con ellos.

Se trata de profesores por hora clase que nada más ajustarán sus horarios y se les tiene que adaptar a cada uno su tiempo de permanencia, con el fin de que puedan empezar sus servicios.

