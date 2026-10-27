Magistrada defiende evaluación a jueces

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Ante las inconformidades de asociaciones de abogados, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), dijo respetar los señalamientos, sin embargo, adujo que los resultados de las evaluaciones de los jueces cumplieron con las disposiciones previstas.

Recordó que el proceso estuvo a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), cuyo órgano interno consideró cinco criterios para la aplicación de los exámenes.

"Las opiniones de las asociaciones son bienvenidas y hemos estado siempre abiertos a los señalamientos", remarcó. Describió que las asignaturas abordadas consistieron en: conocimiento en la materia, preparación previa a resultar electos, formación actual, percepción del personal y percepción del usuario.

Aunado a ello, el TDJ también tomó en cuenta las sentencias dictadas, ratificadas, revocadas u otra resolución. "Estos son otros datos que también podrían servir", enfatizó la magistrada presidenta.

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"Los resultados son buenos. Eso no significa que obviamente...podemos polarizarlos. Son resultados muy buenos. Los jueces salieron con resultados muy buenos y es la primera evaluación", remató.