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Aprehenden a exdocente de Cobach por violación

La FGE cumplimentó orden en la colonia capitalina Las Julias

Por Rubén Pacheco

Julio 30, 2026 10:18 a.m.
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Aprehenden a exdocente de Cobach por violación
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      Después de cuatro años, José N., exdocente del plantel 02 del Colegio de Bachilleres (Cobach), fue detenido por violación agravada en concurso real con violación agravada, cuyo delito habría cometido en contra de una alumna.

      A fines de 2023, una alumna del Colegio de Bachilleres (Cobach) denunció que fue víctima de violación y acoso sexual por parte de tres profesores, incluso uno declaró ante las autoridades escolares: "no pude controlar mis emociones", reveló en mayo pasado una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La fecha contrasta con el reporte de la autoridad ministerial.

      La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en el 2022, el profesor habría aprovechado su posición como docente para agredir sexualmente a la entonces adolescente.

      Derivado de las investigaciones y aportación de pruebas, el juez de Control otorgó la orden de aprehensión, cuyo mandamiento fue cumplimentado por la Policía de Investigación (PDI) en la colonia capitalina Las Julias.

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      Foto: FGESLP

      Una vez arrestado, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) La Pila, donde se definirá su situación jurídica en próximos días.

      Según la CEDH, el mentor la manipuló para mantener relaciones sexuales en un cuarto del auditorio de danza del plantel 02 y luego le dio dinero para que comprara la pastilla "del día siguiente".

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