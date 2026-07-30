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Video | En encerrona, Congreso deroga "Ley Serrano"

Adelantaron la sesión para evitar manifestaciones y cuestionamientos de la prensa

Por Ana Paula Vázquez

Julio 30, 2026 09:55 a.m.
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      En apenas dos minutos, el Congreso del Estado aprobó este jueves la derogación de la denominada "Ley Serrano", al eliminar por unanimidad las disposiciones del Código Penal que durante meses fueron cuestionadas por organizaciones civiles, periodistas y organismos defensores de derechos humanos por su posible impacto en la libertad de expresión.

      Con 22 votos a favor y sin intervenciones de los legisladores, el Pleno avaló el dictamen que deja sin efecto la reforma penal aprobada por la propia LXIV Legislatura meses atrás. Ningún grupo parlamentario fijó postura durante la sesión extraordinaria y la votación se realizó de manera directa mediante el sistema electrónico.

      La sesión fue convocada 14 minutos antes de su inicio, luego de que el Congreso modificara el horario originalmente previsto. Aunque el orden del día contemplaba comenzar a las 10:00 horas, los trabajos iniciaron a las 8:30, mientras que representantes de los medios de comunicación fueron notificados por el área de Comunicación Social alrededor de las 8:15, lo que redujo el tiempo para acudir al recinto legislativo.

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      Al ser cuestionada por el cambio de horario, la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, sostuvo que la sesión se adelantó porque las y los diputados ya se encontraban presentes y aseguró que todos habían sido convocados. Asimismo, rechazó que se hubiera restringido el acceso al recinto, el cual, permaneció resguardado por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) durante el desarrollo de la reunión.

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      Con la derogación presentada el 16 de julio por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona concluye el proceso legislativo de una reforma que permaneció vigente en medio de impugnaciones y críticas de diversos sectores por considerar que sus disposiciones podían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística. El decreto será remitido al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

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