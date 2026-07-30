Niegan adhesión de Servidores de la Nación al PVEM

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Ante la difusión de un comunicado emitido por un partido político, en el que se afirma que "coordinadores regionales e integrantes de Servidores de la Nación" se incorporaron a dicha fuerza política, la Delegación de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí informa a la opinión pública que dicha información es falsa y carece de sustento.

Es absolutamente falso que las y los Servidores de la Nación en funciones hayan realizado adhesiones o incorporaciones a partido político alguno.

Las personas mencionadas en ese comunicado como supuestos coordinadores regionales o integrantes de Servidores de la Nación no forman parte actualmente de la estructura activa de la Delegación de Programas para el Bienestar del Gobierno de México, por lo que resulta incorrecto atribuirles esa representación o utilizar su nombre para intentar validar un acto de carácter partidista.

Las y los Servidores de la Nación son servidores públicos federales que desempeñan sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez y neutralidad.

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Su labor consiste exclusivamente en acercar y operar los Programas para el Bienestar en favor del pueblo de México, sin distinción alguna y sin intervenir en actividades partidistas.

Asimismo, reiteramos que las y los Servidores de la Nación mantienen un compromiso institucional con el proyecto de transformación encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con los principios del movimiento que representa, siempre dentro del marco de la ley y del servicio público.

En consecuencia, no realizan adhesiones públicas a partidos políticos ni participan en eventos de promoción política.

La Delegación hace un llamado respetuoso a los actores políticos para abstenerse de utilizar el nombre, la investidura o la función de los Servidores de la Nación para generar percepciones equivocadas o difundir información que pueda confundir a la ciudadanía.