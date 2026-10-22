Mantienen vacunación contra el VPH

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La campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) continúa en escuelas primarias de Soledad de Graciano Sánchez, dirigida a niñas y niños de 11 años, así como a menores de 12 años en adelante que no hayan recibido la dosis correspondiente.

Anahí Rivera Medina, encargada del Servicio Médico Municipal, señaló que durante las visitas a los planteles se ha contado con la participación de madres y padres de familia, quienes han autorizado la aplicación de la vacuna a sus hijas

e hijos.

La jornada se lleva a cabo en coordinación con la Dirección de Educación y Acción Cívica, mediante brigadas médicas que acuden a las escuelas para aplicar las dosis y facilitar el acceso a

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la vacunación.

De acuerdo con el calendario previsto, el 20 de octubre la brigada acudió a la primaria Antonio Soto Solís, ubicada en la colonia San Felipe; este jueves 22 de octubre corresponde a la primaria Damián Carmona, en la colonia Azaleas; y el 23 de octubre, a la primaria Francisco González Bocanegra, en la colonia

Las Palmas.

Las actividades continuarán el 26 de octubre en la primaria Leona Vicario, en la colonia San Francisco; el 27 de octubre en la primaria Margarita Maza de Juárez, y el 28 de octubre en la primaria Pedro Montoya, ambas ubicadas en la cabecera municipal.

Rivera Medina recordó que las niñas y los niños que acudan a recibir la vacuna deberán presentar su Cartilla Nacional de Salud y el consentimiento informado firmado por su madre, padre o tutor.

La campaña busca ampliar la cobertura de vacunación entre la población escolar y atender a quienes no recibieron la dosis en el periodo correspondiente.