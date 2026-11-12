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Evaden la petición de camioneros

Presidentes de comisiones se "echan la bolita" sobre el asunto

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Evaden la petición de camioneros
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      Sin fecha para iniciar el análisis y con versiones encontradas sobre qué comisión debe intervenir primero, diputados se trasladan la responsabilidad de revisar la iniciativa ciudadana de los concesionarios del transporte urbano, que busca incorporar casi 2 mil 800 millones de pesos al presupuesto estatal de 2027.

      Comisión de Hacienda y Movilidad en disputa por revisión de iniciativa

      Aunque la Directiva turnó el asunto a la Comisión de Hacienda, su presidenta, María Dolores Robles Chairez, aseguró que lo recibió en segundo turno y que corresponde a la comisión de Movilidad, Comunicación y Transportes iniciar los trabajos.

      Robles Chairez sostuvo que la iniciativa debe comenzar a revisarse en la comisión encabezada por la diputada Jacqueline Jáuregui. Sin embargo, reconoció que hasta ahora no han recibido ninguna invitación para reunirse con los concesionarios ni participar en los encuentros para discutir el planteamiento.

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      Diputada Robles espera invitaciones para avanzar en análisis

      La diputada tampoco estableció una fecha para que Hacienda intervenga. Explicó que su comisión tiene programada una sesión después del 20 de noviembre, en la que revisarán el paquete económico y podrían abordar la iniciativa si para entonces tienen noticias sobre su avance.

      Al señalarle que el diputado Luis Emilio Rosas Montiel había informado que los turnos de las comisiones estaban distribuidos de otra manera, respondió que tendría que verificarlo, aunque insistió en que Hacienda recibió el asunto en segundo turno.

      Cuestionada sobre si pediría a la Comisión de Movilidad acelerar las reuniones con los transportistas, Robles Chairez dijo que respetarán los tiempos de cada comisión y que Hacienda se sumará cuando reciba las invitaciones correspondientes. No planteó, sin embargo, alguna acción para impulsar el encuentro o adelantar la revisión desde la comisión que preside.

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