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Más de 10 mil corredores en el Medio Maratón Municipal 2026

El alcalde Enrique Galindo dio el banderazo de arranque en esta carrera gratuita

Por Redacción

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Más de 10 mil corredores en el Medio Maratón Municipal 2026
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      Más de 10 mil corredores inundaron las calles de San Luis Capital durante la quinta edición del Medio Maratón La Capital del Deporte 2026, una auténtica fiesta atlética que reunió a participantes de distintas edades y niveles competitivos. Con esta convocatoria, la carrera gratuita volvió a convertir a la ciudad en un escenario de convivencia, esfuerzo y pasión por el deporte, consolidándose como uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la Capital potosina.

      El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que esta competencia representa mucho más que una carrera: es un legado para la ciudad y una tradición que se fortalece año con año. "Me llena de orgullo ver cómo miles de personas hacen suyo este Medio Maratón. Es una carrera que nació para quedarse, que es gratuita para que todas y todos puedan participar y que hoy forma parte del patrimonio deportivo de San Luis Capital. Este es un legado que queremos dejarle a nuestra ciudad: una competencia que reúna a las familias, impulse el deporte y haga que San 

      Luis Potosí se sienta orgulloso de sí mismo", expresó el Presidente Municipal.

      En los resultados de la competencia, Edson Esau Soldevilla se adjudicó el primer lugar de la rama varonil, con un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 14 segundos; seguido de Miguel León Acolzi, con 1:21:36, y Juvencio Hernández Marcelino, con 1:22:47. En la rama femenil, Alexia Dosal Hernández obtuvo el primer sitio con 1:27:49; María José Valdez alcanzó el segundo, con 1:38:59, y Paulina López Sandoval completó el podio con 1:39:20.

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      Con cinco ediciones consecutivas, el Medio Maratón La Capital del Deporte se ha convertido en una de las grandes tradiciones deportivas de San Luis Capital.

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