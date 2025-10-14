Más de 145 mil alumnos, sin clases por lluvias

La suspensión de clases impuesta por las lluvias torrenciales de los últimos días en la región Huasteca de San Luis Potosí, provocó que 145 mil 848 estudiantes de educación básica dejarán de acudir a las aulas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), dicho universo corresponde al cierre del ciclo escolar 2024-2025 de planteles educativos del sector gubernamental como de la iniciativa privada.

La dependencia explicó que, con la interrupción de actividades académicas, 3 mil 071 escuelas se encuentran sin clases, así como 9 mil 451 docentes, quienes al igual que el alumnado, esperan las instrucciones de Protección Civil para retornar a las aulas.

En comunicado de prensa, subrayó que este lunes 13 de octubre comenzaron a realizarse labores de evaluación de daños y programar jornadas de limpieza, a fin de reanudar clases presenciales en las localidades afectadas.

Desde la semana pasada, remarcó que la suspensión se mantendrá por tiempo indefinido, hasta en tanto las autoridades de socorro valoren que los complejos educativos no representan un riesgo para la comunidad escolar y docente.

“La SEGE y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) mantienen comunicación directa con las y los directivos de los planteles escolares a fin de coordinar las acciones de rehabilitación”, remató.

Ayer por la tarde, la dependencia anunció un regreso gradual a las actividades en las escuelas de Valles a partir de hoy, pero sólo en las escuelas cuyas condiciones permitan el retorno.