Mejora el IMSS No. 7 servicios de atención

Trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar número 7 del Instituto Mexicao del Seguro Social (IMSS), de Morales, rediseñaron su estrategia administrativa para atender en minutos a los pacientes que solicitan servicio, lo que incluso en otras clínicas se lleva horas.

Se trata de una acción generada por iniciativa de los propios trabajadores de esa clínica del IMSS. Los trabajadores diseñaron un plan de mejoramiento y optimización de turno, con el fin de solucionar el tiempo de espera para los trabajadores y usuarios que acuden a solicitar consulta en la Unidad 7.

Eleazar Barrón Vega, delegado de Seguridad Laboral y Promoción de la Salud en el Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México local, reconoció el programa que implementó el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica 7, método que permite al derechohabiente evitar los tiempos de espera pesados que llegaban a ser hasta de 5 horas para obtener consulta formando su tarjeta y batallando con la inclemencia del clima y en ocasiones con la inseguridad, logrando con este nuevo esquema la oportunidad de recibir una consulta programada y precisa sin esperar turnos con largas filas.

Explicó que, a través de los consejos consultivos dentro de la participación de sistema laboral de salud, realizaron entrevistas para algunos obreros en sectores delegacionales, con el fin de corroborar lo que ha sucedido con el sistema de atención que reciben como afiliados al IMSS.

Fue de esta manera que verificaron el funcionamiento del plan de los trabajadores en la Unidad 7 que ubica un Módulo de Atención Temprana de 7 a 10 horas.

, donde el interesado o un familiar presenta su cartilla de citas para generar un registro de acceso en el turno vespertino, y en minutos se retira con un ticket para regresar a las 13:30 horas y en menos de 40 minutos, los pacientes citados, son atendidos sin demoras.

Eleazar Barrón, dijo que este esquema que se recibe en esta Unidad Médica Familiar 7 de Morales es un avance para los trabajadores de CTM sobre la prestación de servicios de salud y la calidad de la atención, porque elimina la necesidad de largas filas y humaniza los servicios de salud, evitando que un trabajador genere una falta por tener la necesidad de acudir a consulta de control.

Añadió que, sin embargo, aún falta mucho por mejorar en toda la institución para garantizar condiciones seguras y saludables para sus afiliados dentro de las unidades médicas del Instituto, por ahora se pronuncia por que este programa de turnos se extienda a todos el Estado como un esfuerzo por mejorar la atención, la seguridad del paciente y la satisfacción de los usuarios.

Recordó que la central obrera se ha pronunciado sobre que el sistema de salud ofrezca una mejor atención en la salud y se centre en la capacitación y formación del personal que atiende a los trabajadores afiliados y sus familiar, incluyendo el solicitar más especialidades para la atención clínica, que garantice una atención integral (dotación completa de recetas e insumos) y que los profesionales estén actualizados y cuenten con las herramientas necesarias para ofrecer una atención de calidad.