SLP

Metro Red llegaría al aeropuerto

Por Samuel Moreno

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Metro Red llegaría al aeropuerto

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado iniciará los estudios de viabilidad para extender la próxima línea de la MetroRed de Soledad de Graciano Sánchez hasta el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, luego de que el gobernador solicitara incluir este tramo dentro del proyecto.

Aracely Martínez Acosta, titular de la dependencia, explicó que la propuesta original contemplaba una ruta distinta; sin embargo, se atenderá la instrucción del Ejecutivo estatal para analizar las condiciones técnicas del trayecto. Subrayó que se trata de un camino angosto, lo que representa un reto para garantizar la seguridad, además de que será necesario prever la construcción de paradores adicionales en la zona.

La funcionaria indicó que, una vez concluido el proyecto en Ciudad Valles, la SCT enfocará sus esfuerzos en esta ampliación de la cabecera del municipio soledense hasta el aeropuerto, con el propósito de ofrecer un servicio digno y gratuito de transporte hacia el aeropuerto, actualmente considerado un punto aislado y de difícil acceso.

Cabe recordar que fue en marzo cuando el gobernador anunció la intención de llevar la MetroRed hasta la terminal aérea de San Luis Potosí. No obstante, hasta ahora el planteamiento no ha sido formalizado como proyecto consolidado.

