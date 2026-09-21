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Choque de MetroRed no opaca "exitazo" del sistema: Torres Sánchez

Se informó que los conductores reciben capacitación constante para evitar accidentes

Por Rubén Pacheco

Septiembre 21, 2026 11:38 a.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Alberto Martínez-Pulso

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      Luego de la colisión que sufrió un camión del Metro Red con un tráiler estacionado, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, minimizó al incidente al referir que no pasó a mayores.

      Por lo tanto, asumió que el accidente no debe nublar el "exitazo" del sistema colectivo masivo de transporte gratuito, que actualmente cuenta con cinco líneas de operación.

      Dijo que como cualquier persona que utiliza un medio de transporte, los chóferes del esquema gubernamental también están expuestos a sufrir este tipo de inconvenientes de tránsito.

      Previo a la entrega del quinto informe del Gobierno del Estado al Poder Legislativo, afirmó que existe capacitación continua a los conductores, a fin de prevenir accidentes y tener correcto manejo de la unidad vehicular.

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      Sin embargo, remarcó que el chófer es un ser humano, por ende, cometer errores es algo probable en la conducción de un vehículo automotor.

      "Lo importante es que no pasó a mayores. Los pasajeros pudieron acordar de inmediato a otro autobús (...) finalmente insisto, no pasó a mayores", remató.

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