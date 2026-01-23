Miles parten en Caravana de la Fe rumbo a San Juan de los Lagos
La caminata inició desde Morales y avanzó por vialidades principales con apoyo de Policía Vial
Mas de 5 mil de peregrinos, a los que se sumarán otros en las próximas horas en diferentes comunidades, van de nuevo a San Juan de los Lagos, un recorrido en el que les esperan diez días de sacrificio, de caminar, de orar y de pedir milagros por ellos y sus seres más cercanos. A las 12 del día les espera un encuentro con habitantes de Escalerillas.
Pernoctarán en el camino a San Francisco, en Villa de Arriaga y está previsto que poco a poco se sumen más potosinos a la Caravana Nacional de la Fe.
Esta vez, los peregrinos participaron en una misa a las 6 de la mañana en el templo de Morales, arropados por un clima que ya había mejorado, por elementos de la Policía Vial que les cerraron las calles para abrir su salida y el camino que los llevaría desde Prolongación Azufre, la calle del jardín principal, para cruzar el añejo puente del Río Santiago y avanzar hasta la avenida Manuel Nava.
A lo largo del camino, los peregrinos cantan y rezan, mientras se protegen con sombreros, porque el clima de mejoría también les trajo luz solar.
Por la mañana, manos altruistas de familias que demuestran su empatía, les proporcionaron algunos alimentos en diversos puntos, desde la salida de Morales hasta la toma de la avenida Salvador Nava Martínez con rumbo a Cordillera de los Alpes.
Fotos: Alberto Martínez/Pulso
El Ayuntamiento de la capital les envía pipas para abastecerse de agua. La Coordinación Estatal de Protección Civil asignó una brigada con equipo de atención de primer contacto, acceso a medicamentos y cobijas.
Se incorporó el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos con una brigada de vigilancia, más equipo de rescate y salvamento.
Alistan operativo para la Caravana de la Fe
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de San Luis Potosí encabezó la reunión de seguridad para el operativo de la Caravana de la Fe 2026, que partirá el próximo 23 de enero hacia San Juan...
