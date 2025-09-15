Modifican la Ley Orgánica del Judicial

El Congreso del Estado aprobó en Sesión Extraordinaria la Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis Potosí, una norma que reordena la estructura y las funciones del ramo judicial local y que entrará en vigor al publicarse en el Periódico Oficial del Estado. La votación quedó registrada con 24 votos a favor y responde a la reciente reforma constitucional que modifica la organización del Poder Judicialy el mecanismo de elección de jueces y magistrados.

El texto legal se compone de 10 títulos y 267 artículos. Entre los cambios más relevantes está la transformación del antiguo Consejo de la Judicatura en un Órgano de Administración Judicial con autonomía técnica y de gestión, cuya responsabilidad será administrar de manera integral los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales del Poder Judicial. Ese órgano funcionará como cuerpo colegiado, en Pleno y en Comisiones.

Además, la ley crea un Tribunal de Disciplina Judicial encargado de investigar y resolver procedimientos por faltas administrativas de quienes ejercen funciones judiciales. El tribunal operará en Pleno y en Salas Unitarias, contará con órganos auxiliares especializados y su objetivo declarado es garantizar la independencia, imparcialidad, honestidad e integridad en el ejercicio judicial.

La norma incorpora también medidas transversales: establece paridad de género, perspectiva de derechos y lenguaje incluyente; elimina la figura de los “juzgados menores” y plantea una actualización integral de la escuela y la carrera judicial. Mantiene, por otra parte, la figura de secretarios de acuerdo y crea una Junta de Coordinación para facilitar la comunicación entre el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina.

El decreto abrogará la Ley Orgánica vigente desde 2005 una vez que se publique en el organo oficial. En la sesión solemne acudieron representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, Marcos Joel Perea Arellano y el magistrado Arturo Morales Silva, respectivamente; asimismo, la ley ordena el marco legal bajo el cual trabajarán los jueces y magistrados que, por primera vez electos por voto popular en el estado, rendirán protesta este 15 de septiembre.