Aumentan 5 por ciento los ataques de canes
SS federal recomienda no molestar al animal si se le ve nervioso
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En los primeros cinco meses de 2026, la entidad potosina registra un incremento del 5 por ciento de atenciones médicas por mordeduras de perro, en comparación con el mismo período de 2025.
San Luis reporta aumento de mordeduras de perro en 2026
De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en el mismo lapso del año pasado se atendieron a mil 570 personas lesionadas por agresiones de caninos.
En contraste, entre enero y mayo de 2026 los Servicios de Salud recibieron a mil 646 pacientes que refirieron haber sufrido mordidas por perros, 857 corresponden a hombres y 789 a mujeres.
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Es decir, este año la incidencia de agresiones caninas implicó 76 pacientes atendidos más, equivalente a un aumento del 5 por ciento.
Centro de Control de Rabia brinda atención antirrábica y seguimiento
Al respecto, Centro de Control de Rabia y Otras Zoonosis, a través del programa de zoonosis, brinda atención médica antirrábica a personas mordidas por animales; aplicación de profilaxis antirrábica a personas expuestas al virus de la rabia y seguimiento a la observación antirrábica de los animales agresores.
Para evitar este tipo de accidentes, la Secretaría de Salud federal recomienda no molestar a un perro mientras come o está amarrado; no acecharlo cuando esté agresivo o asustado; cuando tenga crías; si es desconocido o si no tiene correa.
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