Morena admite: inseguridad sigue sin resolverse

La dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, reconoció que, a siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, el problema de la inseguridad en el país "no ha podido todavía terminarse" y sigue siendo "un reto muy complicado", particularmente por la presencia de la delincuencia organizada, que —dijo— "cada vez está más organizada".

La lideresa señaló que, aunque la estrategia de seguridad ha avanzado y se le han "mochado muchos tentáculos" al crimen, los resultados se encuentran "a la mitad". Confió en que el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad y la Sedena permita que México sea "más seguro, más feliz y con bienestar", y resaltó que actualmente "sí se informa lo que pasa".

Estas declaraciones contrastan con lo expuesto el pasado 8 de enero en la conferencia matutina, donde el Gobierno Federal presumió una reducción histórica en casi todos los delitos. Según la presidenta, 2025 fue el año con menos víctimas de homicidio en una década, además de registrarse disminuciones de entre 15 y 20 por ciento en feminicidios y robos con violencia en el país.

No obstante, en el tema de las desapariciones, cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPED) señalan que durante el primer año del actual Gobierno Federal se acumularon 14 mil 072 personas desaparecidas y no localizadas, un incremento del 20 por ciento respecto al año anterior y más del doble de los casos registrados en 2019.

A este panorama se suma el abandono de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada implementada en el sexenio anterior, tras detectarse irregularidades como la falsificación de firmas, la pérdida de cuestionarios y la eliminación de nombres del registro oficial.