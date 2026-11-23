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De los 2.9 millones de pesos que Morena recibe en promedio cada mes por financiamiento público en San Luis Potosí, el partido únicamente reportó gastos por 182 mil 103 pesos durante agosto de este año.

Ciudadanos Observando denuncia falta de transparencia en Morena

La diferencia, superior a 2.7 millones de pesos, fue señalada por la organización Ciudadanos Observando, que cuestionó la falta de información sobre el destino de los recursos bajo la dirigencia estatal de Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

Los datos del Ceepac establecen que Morena recibió 35 millones 153 mil 709 pesos de financiamiento público durante 2026. Sin embargo, Ciudadanos Observando advirtió que el partido no transparenta de manera clara cómo ejerce las prerrogativas mensuales.

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Detalles del reporte de gastos de Morena en agosto

En la Plataforma Estatal de Transparencia, el reporte de egresos de agosto registra tres conceptos: 137 mil 213 pesos pagados a la empresa Galea S.C. por organización de eventos y capacitación; 43 mil 391 por la renta del edificio del partido y mil 499 pesos por servicios de telefonía. En total, los gastos publicados suman 182 mil 103 pesos, sin que en ese reporte se detalle el destino del resto de los recursos.

Ante los cuestionamientos sobre el ejercicio del dinero, la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez ha señalado que Morena acumula multas y que una parte de las prerrogativas se destina a cubrirlas. No obstante, Ciudadanos Observando sostuvo que el partido no ha publicado evidencias que permitan conocer cómo se distribuye y ejerce el financiamiento que recibe.