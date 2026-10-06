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Morenista censura la promoción de Galindo

Por Samuel Moreno

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Morenista censura la promoción de Galindo
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí está más concentrado en los destapes políticos y en diferenciarse del Gobierno del Estado que en resolver los pendientes de la ciudad, afirmó el diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, quien cuestionó además el posible gasto de alrededor de 12 millones de pesos en publicidad oficial durante un mes.

      El legislador señaló que esta situación contrasta con la falta de claridad en torno a las 420 sanciones firmes contra servidores públicos municipales que reportó la Contraloría Interna al cierre del primer semestre de 2026, pues consideró que no basta con difundir una cifra sin precisar cuántas resoluciones corresponden a la actual administración, cuántas fueron heredadas y qué medidas fueron aplicadas.

      Carlos Arreola sostuvo que mientras el Ayuntamiento mantiene este tipo de pendientes de transparencia, el alcalde está más enfocado en el escenario político rumbo a 2027. "Hoy es lo normal ver al alcalde más preocupado por diferenciarse del gobernador que por gobernar la ciudad", afirmó, al cuestionar también la promoción del municipio en medios nacionales.

      El diputado morenista señaló que todavía existen asuntos sin resolver en la capital, entre ellos el proyecto de luminarias instalado en el Centro Histórico, que calificó como fallido y que, dijo, generó cuestionamientos por su impacto en una zona con protección patrimonial, además de otros pendientes de la administración municipal.

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