Motocicletas, principal transporte para delinquir

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Las motocicletas se han convertido en uno de los principales medios de transporte utilizados por integrantes de células delictivas en San Luis Potosí, debido a la facilidad con la que pueden desplazarse y escapar tras la comisión de ilícitos, advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Jesús Juárez Hernández.

El funcionario explicó que, cuando las corporaciones logran la detención de presuntos integrantes de estos grupos, con frecuencia se les aseguran otros objetos o evidencias relacionadas con actividades delictivas, como armas de fuego, droga, ponchallantas e incluso vehículos con reporte de robo, por lo que generalmente enfrentan varios cargos de manera simultánea.

Como ejemplo, informó que recientemente fueron detenidos dos sujetos en la región Altiplano, a la altura de Matehuala, quienes viajaban con un arma larga, droga, ponchallantas y un vehículo con reporte de robo con violencia. Añadió que durante la intervención intentaron escapar y presuntamente arremetieron con la unidad contra los policías, por lo que también fueron señalados por el delito de ataque peligroso y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Juárez Hernández señaló que este tipo de aseguramientos continúa presentándose con mayor frecuencia en las regiones Huasteca y Altiplano, donde históricamente se ha concentrado parte de la actividad de grupos criminales que operan en la entidad.

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Aunque aseguró que la incidencia de estos casos ha disminuido de manera importante respecto a años anteriores, reconoció que ambas regiones aún registran este tipo de hechos, por lo que se mantienen operativos y acciones de vigilancia para contener la operación de las organizaciones delictivas.