Murieron 20 internos en penales de SL durante 2025

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En 2025, fallecieron 20 personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) de San Luis Potosí, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

FGE investiga homicidios en penal La Pila

De ellas, tres hombres internos en el penal de La Pila murieron asesinados por otros internos, por lo cual, la Fiscalía General del Estado (FGE) indagó los crímenes para establecer quiénes fueron los autores de los homicidios dolosos.

En tanto, 16 murieron en el mismo complejo carcelario por causas naturales y otro se suicidó en el Cereso de Ciudad Valles. Las 17 víctimas corresponden a varones, complementa el Censo Nacional de Sistema Penitenciario en el ámbito estatal (CNSIPEF-E).

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CEDH abre quejas por muertes violentas en penales

Por tratarse de asuntos de muertes violentas como suicidio y homicidio doloso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) habría iniciado quejas de oficio, a fin de identificar violaciones de derechos humanos de los internos en San Luis.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde solo consideró a las cárceles de Ciudad Valles y el femenil, estableció una calificación reprobatoria de 5.95, sin embargo, no detectó sobrepoblación.