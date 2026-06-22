Multifactorial, el declive educativo en México: Reynoso

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La autonomía para la toma de decisiones educativas es fundamental, pero la autonomía sin profesionalización no sirve de mucho, es decir que los órganos autónomos sean más técnicos que de política, porque lo que estamos viendo ahora en la realidad es falta de profesionalización, advirtió Roberto Reynoso, egresado de la Universidad Panamericana y del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y socio mayoritario de una firma de consultoría para empresas multinacionales en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina y parte de Sudamérica. Luego de que se hizo público que México cayó siete lugares en materia de nivel educativo en el último análisis internacional.

El consultor dijo que para el sector público es necesario que los operadores estén preparados para asumir la función que realmente se les encomienda.

Dijo que lo que estamos viendo en muchos aspectos en nuestra realidad empresarial, económica y política es que hay una autonomía mal entendida en las instituciones educativas que impide que se puedan transformar en negocios que solo buscan la rentabilidad.

Luego de que la OCDE publicó los resultados en los que establece que México cae siete lugares en el ranking de nivel educativo, por factores múltiples, bueno es lamentable que se haya acabado con ciertos avances que ya existían como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entonces puede darse la falta de confiabilidad de los instrumentos internacionales para evaluar la educación.

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Explicó que probablemente también hay una causal en dejar de lado ciertos procesos de evaluación, pero también los sistemas de meritocracia, lo que compromete a un reto

muy grande.

Precisó que se ha pasado por un atraso y rezago educativo muy importante. Agregó que eso se conjunta con otras causales como el nacimiento de nuevas tecnologías, la irrupción de la inteligencia artificial y diversos factores que provocarían grandes brechas en la profesionalización que enfrentarán los próximos líderes ejecutivos de las organizaciones y lo que se está formando. Explico que hay muchos esfuerzos que están haciendo pero desde la iniciativa privada.