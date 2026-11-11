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Municipio donaría predio al Consejo Empresarial

Por Martín Rodríguez

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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      En reunión con integrantes del Consejo Empresarial Mexicano (CEMexicano) Capítulo San Luis, el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos anunció la gestión para que el Cabildo autorice la posible donación de un terreno que les permita construir su propia sede. 

      En la reunión donde se encontraban presentes algunos regidores, pidió a los presentes, integrantes de diversas comisiones edilicias, comenzar el análisis de posibilidades para la adquisición del terreno que será usado para que el organismo empresarial cuente con un edificio propio. 

      Dijo que con frecuencia hay terrenos pertenecientes al Ayuntamiento como aportación de fraccionadores, que la Alcaldía entrega a diversas organizaciones, mismas que asumen el compromiso de construir el inmueble para el que son destinadas en un plazo obligatorio, porque de lo contrario, lo deben regresar.

      Confirmó que hay predios que a pesar de ser donados, no fueron utilizados por las organizaciones que los requerían y por lo tanto, vuelven a quedar a disponibilidad, ya sea para la construcción de espacios de equipamiento urbano o en su caso, para fines de interés público.

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      El organismo empresarial cumple tres años y el dirigente Jaime Chalita Zarur consideró que ya es tiempo de contar con un inmueble propio. Por ahora trabaja con oficinas rentadas y sin embargo, es un grupo de empresarios que ha crecido mucho.

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