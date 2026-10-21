Municipio poceño no subirá impuestos en 2027

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El gobierno de Villa de Pozos informó que se mantienen los trabajos para integrar su propuesta de Ley de Ingresos 2027 y que, hasta el momento, no se contemplan incrementos en el impuesto predial, las licencias de funcionamiento u otros derechos municipales.

Las reuniones se realizan con las distintas áreas de la administración para elaborar un instrumento financiero que permita atender las necesidades del municipio sin generar mayores cargas económicas para las familias poceñas.

La discusión del paquete económico 2027 se da en un contexto de crecimiento para las finanzas municipales. Tras su creación como municipio libre, Villa de Pozos fue considerado para el ejercicio fiscal 2025 con recursos cercanos a los 500 millones de pesos. Posteriormente, para 2026, el Congreso autorizó una Ley de Ingresos por 848 millones de pesos, lo que representó un aumento significativo en la capacidad financiera del municipio.

En San Luis Potosí, las propuestas de Ley de Ingresos son elaboradas durante los últimos meses del año para luego ser aprobadas por los cabildos o concejos municipales antes de enviarse al Congreso del Estado para su análisis y votación. Una vez aprobadas por el Poder Legislativo, se publican en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor el 1 de enero del siguiente año.

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