Municipio reforzará monitoreo del aire

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos reconoció que en la capital existen pocos monitores para analizar de forma continua la calidad del aire, por lo que informó que la Dirección de Ecología ya prepara la adquisición de 50 monitores para esta acción.

“Ecología detectó que no es suficiente medir la calidad del aire, hay pocos sensores a nivel general, nosotros tenemos seis o siete, pero se necesitan 50 sensores ya los está adquiriendo el director de Ecología”, así lo señaló el edil capitalino.

Afirmó que el sistema que la dependencia municipal adquirirá será instalado en la ciudad próximamente tras su adquisición. Asimismo, puntualizó que existen zonas las cuales representan retos en materia de calidad del aire, tales como la Zona Industrial o el norte por las ladrilleras.

“A mí me parece que es donde más se genera contaminación y es donde se distorsiona los valores de calidad del aire y no necesariamente el tráfico, que es un tercer factor de contaminación en la ciudad”.

