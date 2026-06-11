Municipios incumplen con esterilizaciones gratuitas

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Ningún municipio de San Luis Potosí cumple con la obligación de ofrecer esterilizaciones gratuitas y permanentes para perros y gatos, pese a que el servicio está establecido en el Artículo 48 de la Ley Estatal de Protección Animal, denunció la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga.

La organización advirtió que la falta de estos programas ha contribuido al incremento de animales en situación de calle y ha colocado a la entidad en una condición que comienza a perfilarse como un foco rojo en materia de maltrato animal. Su representante, Karla García, sostuvo que la sobrepoblación de perros y gatos abandonados es una de las principales causas que exponen a los animales a situaciones

de crueldad.

De acuerdo con la activista, ninguno de los ayuntamientos cuenta con un presupuesto propio destinado a esterilizaciones, a pesar de que la legislación estatal los obliga a garantizar este servicio. Afirmó que esta situación destaca en municipios como San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, donde actualmente no existen programas permanentes para atender la problemática desde

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su origen.

A la falta de acciones municipales se suma la reducción de los recursos públicos destinados a esterilizaciones. Según los datos presentados por Huella Amiga, el presupuesto estatal para este rubro pasó de 8 millones de pesos en 2015.